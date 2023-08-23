Сенси получит второй шанс в «Интере»

Полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси получит второй шанс на «Джузеппе Меацца». По информации от Tuttosport, хавбек очень впечатлил главного тренера Симоне Индзаги на предсезонной подготовке. Также итальянский специалист был доволен выступлениями Сенси в прошлом сезоне в составе «Монцы» на правах аренды.

Напомним, Сенси начал выступать за «Интер» летом 2019 года, когда перебрался из «Сассуоло». Под руководством Антонио Конте полузащитник показывал хороший футбол, но травмы помешали ему сохранить нужный игровой тонус. В итоге всё дошло до того, что последние два года Стефано провёл в аренде.