Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сенси получит второй шанс в «Интере»

23 Августа 2023 • 11:44 Комментировать
Кальяри
...
Интер Милан
28.08 21:45

Полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси получит второй шанс на «Джузеппе Меацца». По информации от Tuttosport, хавбек очень впечатлил главного тренера Симоне Индзаги на предсезонной подготовке. Также итальянский специалист был доволен выступлениями Сенси в прошлом сезоне в составе «Монцы» на правах аренды.

Напомним, Сенси начал выступать за «Интер» летом 2019 года, когда перебрался из «Сассуоло». Под руководством Антонио Конте полузащитник показывал хороший футбол, но травмы помешали ему сохранить нужный игровой тонус. В итоге всё дошло до того, что последние два года Стефано провёл в аренде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефано Сенси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЛЬЯРИ ИНТЕР МИЛАН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
11:44 · Италия. Серия А
Сенси получит второй шанс в «Интере»
11:31 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о возвращении Алексея Миранчука
11:08 · Россия. Премьер-лига
Сёмин дал совет Алексею Миранчуку
11:02 · Италия. Серия Б
Черышев останется в «Венеции» ещё на сезон
10:32 · Германия. Бундеслига
«Интер» согласовал трансфер игрока «Баварии»
10:26 · Италия. Серия А
Берарди по-прежнему хочет покинуть «Сассуоло»
10:11 · Италия. Серия А
«Фиорентина» хочет купить Самарджича
10:03 · Германия. Бундеслига
«Унион» Берлин ждёт ответа Бонуччи до конца недели
07:36 · Италия. Серия А
Анчелотти оценил работу Моуринью в «Роме»
03:27 · Италия. Серия А
Тевес: «Моя жена хотела убить меня, когда я решил покинуть «Ювентус» и вернуться в Аргентину»
03:10 · Италия. Серия А
«Аль-Шабаб» нацелился на футболиста «Наполи» слухи
02:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Павара
01:50 · Италия. Серия А
​Рейндерс установил новый рекорд «Милана»
01:41 · Италия. Серия А
​«Прочитали по губам» - вратаря «Фрозиноне» дисквалифицировали на один тур за нецензурное выражение 4
01:27 · Англия. Премьер-лига
«Болонья» интересуется Фройлером слухи
Все новости
Рекомендуем