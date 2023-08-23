Берарди по-прежнему хочет покинуть «Сассуоло»

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди не теряет надежд покинуть свою команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Николо Скиры, агенты итальянца продолжают работать над потенциальным трансфером своего клиента.

Напомним, Берарди интересен туринскому «Ювентусу», но «старая синьора» до сих пор не может удовлетворить финансовые запросы «Сассуоло» по трансферу итальянца. «Бьянконери» предлагают за полузащитника на 10 миллионов евро меньше, чем требуют «чёрно-зелёные».

В прошлом сезоне Берарди отметился 12 голами и 7 результативными передачами в итальянской Серии А.