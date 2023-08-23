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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» хочет купить Самарджича

23 Августа 2023 • 10:11 Комментировать

21-летний сербский полузащитник Лазар Самарджич, выступающий за «Удинезе», может перебраться в другой итальянский клуб. По сообщениям журналистов Football-italia, в услугах игрока заинтересована «Фиорентина».

Флорентийский клуб намерен успеть оформить сделку до закрытия летнего трансферного окна. Боссы «фиалок» готовы предложить за Самарджича 18 миллионов евро и права на Риккардо Соттиля.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Лазар провел 37 поединков, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. Срок трудового договора игрока с «Удинезе» истекает в конце июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Фиорентина Лазар Самарджич трансферы футбола - лето 2023
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