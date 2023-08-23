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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти оценил работу Моуринью в «Роме»

23 Августа 2023 • 07:36 Комментировать

Звездный тренер Карло Анчелотти, ныне работающий у руля мадридского «Реала», высказался о своем коллеге по цеху – наставнике «Ромы» Жозе Моуринью.

«Жозе добился успеха с командой, которую не включали в число лучших. Но это меня не удивляет, ведь он – честный человек и прекрасный специалист. Моуринью наладил отличную связь с фанатами команды, а это огромный плюс», - передает слова итальянского тренера Football-Italia.

Моуринью возглавляет «Рому» с лета 2021 года. Под руководством «Особенного» римская команда стала триумфатором Лиги конференций. Срок трудового договора между сторонами истекает в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью
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