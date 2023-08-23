Анчелотти оценил работу Моуринью в «Роме»

Звездный тренер Карло Анчелотти, ныне работающий у руля мадридского «Реала», высказался о своем коллеге по цеху – наставнике «Ромы» Жозе Моуринью.

«Жозе добился успеха с командой, которую не включали в число лучших. Но это меня не удивляет, ведь он – честный человек и прекрасный специалист. Моуринью наладил отличную связь с фанатами команды, а это огромный плюс», - передает слова итальянского тренера Football-Italia.

Моуринью возглавляет «Рому» с лета 2021 года. Под руководством «Особенного» римская команда стала триумфатором Лиги конференций. Срок трудового договора между сторонами истекает в следующем году.