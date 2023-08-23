Центральный защитник «Наполи» Жуан Жезус заинтересовал «Аль-Шабаб».

Бразилец нечасто попадал в стартовый состав неаполитанцев в прошлом сезоне, который стал для команды чемпионским. Как утверждает журналист Экрем Конур, 32-летний игрок уже в ближайшее время может покинуть ряды действующих триумфаторов Серии А: интерес к центрбеку проявляет саудовский «Аль-Шабаб», планирующий предложить «Наполи» порядка 7 млн евро.

Жуан Жезус представляет цвета «адзурри» с 2021 года. Отыграв за команду 48 поединков во всех соревнованиях, бразильский футболист отметился тремя забитыми мячами.