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Чемпионат Италии. Серия А

«Аль-Шабаб» нацелился на футболиста «Наполи» слухи

23 Августа 2023 • 03:10 Комментировать
Аль-Шабаб Эр-Рияд
...
Дамак
25.08 21:00

Центральный защитник «Наполи» Жуан Жезус заинтересовал «Аль-Шабаб».

Бразилец нечасто попадал в стартовый состав неаполитанцев в прошлом сезоне, который стал для команды чемпионским. Как утверждает журналист Экрем Конур, 32-летний игрок уже в ближайшее время может покинуть ряды действующих триумфаторов Серии А: интерес к центрбеку проявляет саудовский «Аль-Шабаб», планирующий предложить «Наполи» порядка 7 млн евро.

Жуан Жезус представляет цвета «адзурри» с 2021 года. Отыграв за команду 48 поединков во всех соревнованиях, бразильский футболист отметился тремя забитыми мячами.

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Наполи Аль-Шабаб Жуан Жезус трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-ШАБАБ ЭР-РИЯД ДАМАК
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