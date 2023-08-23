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Чемпионат Италии. Серия А

​Рейндерс установил новый рекорд «Милана»

23 Августа 2023 • 01:50 Комментировать
Болонья
0:2
Милан
окончен

Итальянский «Милан» начал сезон в Серии А с победы над «Болоньей», «россонери» забили два безответных мяча. Первый гол забил французский нападающий Оливье Жиру, а ассистировал ему в этом случае Тиджани Рейндерс.

Как казалось, нидерландский новобранец итальянского клуба стал первым полузащитником «Милана» за все время сбора подробных статистических данных, который провел полный матч в Серии А, но при этом не ошибся ни в одной из своих передач. В том числе и в голевой передаче на Жиру.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Торино», это случится двадцать шестого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тиджани Рейндерс
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