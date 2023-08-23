​Рейндерс установил новый рекорд «Милана»

Итальянский «Милан» начал сезон в Серии А с победы над «Болоньей», «россонери» забили два безответных мяча. Первый гол забил французский нападающий Оливье Жиру, а ассистировал ему в этом случае Тиджани Рейндерс.

Как казалось, нидерландский новобранец итальянского клуба стал первым полузащитником «Милана» за все время сбора подробных статистических данных, который провел полный матч в Серии А, но при этом не ошибся ни в одной из своих передач. В том числе и в голевой передаче на Жиру.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Торино», это случится двадцать шестого августа.