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Чемпионат Италии. Серия А

​«Прочитали по губам» - вратаря «Фрозиноне» дисквалифицировали на один тур за нецензурное выражение

23 Августа 2023 • 01:41 Комментировать (1)
Фрозиноне
...
Аталанта
26.08 19:30

Курьезный случай произошел в первом туре чемпионата Италии с вратарем «Фрозиноне» Стефано Турати, в ходе матча его команда проиграла «Наполи», но это, в принципе, не так и зазорно, ведь речь о чемпионе Италии. На пятнадцатой минуте игры его лицо выхватила телекамера крупным планом - Турати что-то выговаривал своим защитникам.

Оказалось, что при этом вратарь использовал нецензурную лексику - ее специалисты из дисциплинарной комиссии прочитали буквально по губам Турати. И теперь ему придется пропустить из-за дисквалификации на один тур следующий матч против «Аталанты».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрозиноне Стефано Турати
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ФРОЗИНОНЕ АТАЛАНТА
Комментарии (1)
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Alex1972
23 Августа 2023 в 01:55
Ешкин кот... Хе..
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