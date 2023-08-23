​«Прочитали по губам» - вратаря «Фрозиноне» дисквалифицировали на один тур за нецензурное выражение

Курьезный случай произошел в первом туре чемпионата Италии с вратарем «Фрозиноне» Стефано Турати, в ходе матча его команда проиграла «Наполи», но это, в принципе, не так и зазорно, ведь речь о чемпионе Италии. На пятнадцатой минуте игры его лицо выхватила телекамера крупным планом - Турати что-то выговаривал своим защитникам.

Оказалось, что при этом вратарь использовал нецензурную лексику - ее специалисты из дисциплинарной комиссии прочитали буквально по губам Турати. И теперь ему придется пропустить из-за дисквалификации на один тур следующий матч против «Аталанты».