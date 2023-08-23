«Дженоа» хочет Кьяера

Мы уже сообщали о том, что датский защитник «Милана» Симон Кьяер может покинуть клуб после продолжительной службы ему верой и правдой. Теперь выяснилось, что на него претендует другой итальянский клуб, вернувшийся в Серию А - «Дженоа». В обороне команды - сплошь одна молодежь, и Альберто Джилардино, наставник клуба, ищет возможность усилить защиту опытным игроком, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

В первом туре начавшегося итальянского чемпионата «Дженоа» проиграла «Фиорентине» со счетом 1:4. В следующем туре чемпионата генуэзскому клубу предстоит выезд в столицу и поединок с «Лацио».