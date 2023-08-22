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Чемпионат Италии. Серия А

Корреа может сменить «Интер» на другой клуб Серии А слухи

22 Августа 2023 • 23:37 Комментировать
Милан
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Торино
26.08 21:45

Нападающий миланского «Интера» Хоакин Корреа стал трансферной целью «Торино».

Руководство «нерадзурри» готово расстаться с 29-летним игроком, если поступит приемлемое предложение. По данным журналиста Руди Галетти, пригласить аргентинца намерен «Торино», однако проблемой для «быков» может стать зарплата форварда. Провернуть сделку будет непросто.

Хоакин Корреа остался на скамейке запасных в матче первого тура Серии А против «Монцы», в котором коллектив Симоне Индзаги победил со счётом 2:0. Трансферная стоимость футболиста оценивается экспертами портала Transfermarkt в 12 млн евро.

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Интер Милан Торино Хоакин Корреа трансферы футбола - лето 2023
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МИЛАН ТОРИНО
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