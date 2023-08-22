«Фиорентина» выдвинула ультиматум Амрабату – игрок интересен топ-клубам

«Фиорентина» намерена в ближайшие дни закрыть вопрос трансфера полузащитника Софьяна Амрабата.

В подписании марокканца заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а также мадридский «Атлетико». Согласно информации Corriere dello Sport, руководство «Фиорентины» попросило Амрабата принять итоговое решение относительно собственного будущего в течение ближайших двух-трёх суток. В клубе не хотят лишиться важного игрока в последние дни трансферного окна, в связи с чем и поставили хавбеку ультиматум.

Известно, что «фиалки» намерены заработать на продаже 27-летнего футболиста около 30 млн евро.