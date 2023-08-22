«Бетис» договорился с игроком «Милана»

Вингер «Милана» Алексис Салемакерс стал ближе к переходу в «Бетис».

О заинтересованности испанского клуба в подписании 24-летнего игрока стало известно несколькими днями ранее. По обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, «Бетис» уже достиг принципиальной договорённости с самим бельгийцем. В настоящий момент речь идёт об аренде с возможностью выкупа, однако «Милан» не одобряет сделку, поскольку предпочитает продать футболиста напрямую.

Контракт Алексиса Салемакерса с «россонери» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, по версии портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.