Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Бетис» договорился с игроком «Милана»

22 Августа 2023 • 23:11 Комментировать
Милан
...
Торино
26.08 21:45

Вингер «Милана» Алексис Салемакерс стал ближе к переходу в «Бетис».

О заинтересованности испанского клуба в подписании 24-летнего игрока стало известно несколькими днями ранее. По обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, «Бетис» уже достиг принципиальной договорённости с самим бельгийцем. В настоящий момент речь идёт об аренде с возможностью выкупа, однако «Милан» не одобряет сделку, поскольку предпочитает продать футболиста напрямую.

Контракт Алексиса Салемакерса с «россонери» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, по версии портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Бетис Алексис Салемакерс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ТОРИНО
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
22 Августа
23:37 · Италия. Серия А
Корреа может сменить «Интер» на другой клуб Серии А слухи
23:19 · Италия. Серия А
«Фиорентина» выдвинула ультиматум Амрабату – игрок интересен топ-клубам
23:11 · Италия. Серия А
«Бетис» договорился с игроком «Милана»
22:41 · Италия. Серия А
«Лацио» предложил 15 млн евро за Гендузи – «Марсель» требует больше слухи
22:10 · Италия. Серия А
«Милан» провёл новые переговоры с «Порту» по Тареми слухи
21:50 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» дал добро на продажу Бонуччи в клуб Бундеслиги
21:42 · Италия. Серия А
​«Милан» объявил о трансфере Пеллегрино официально
21:32 · Италия. Серия А
​Гендузи может усилить клуб Серии А
21:29 · Италия. Серия А
«Милан» ведёт переговоры по аренде форварда «ПСЖ»
21:28 · Германия. Бундеслига
«Верона» усилилась хавбеком «Герты» официально
20:31 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью может получить топ-форварда
20:17 · Италия. Серия А
Бышовец: «Миранчук способствовал качеству и результату «Торино»
19:21 · Италия. Серия А
Вейга не договорился о контракте с «Наполи»
18:39 · Италия. Серия А
Берешиньски перебрался в «Эмполи» официально
17:36 · Италия. Серия А
Агент Алексея Миранчука отреагировал на интерес со стороны «Торино»
Все новости
Рекомендуем