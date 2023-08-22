«Лацио» и «Марсель» продолжают переговоры по полузащитнику Маттео Гендузи.

Во вторник между клубами состоялись новые переговоры – договорённость пока не достигнута. Как сообщает журналист Себастьян Дени, «Марсель» намерен выручить от продажи Гендузи около 22 млн евро, в то время как «Лацио» предлагает порядка 15 млн плюс бонусы. Кроме того, римлянам ещё предстоит согласовать личные условия сотрудничества с самим 24-летним хавбеком.

Маттео Гендузи провёл 102 матча за «Марсель», отметившись десятью голами и 19 ассистами. По оценке Transfermarkt, стоимость француза составляет 25 млн евро.