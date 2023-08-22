«Милан» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «Порту» Мехди Тареми.

Предыдущие попытки «россонери» договориться о трансфере 31-летнего игрока не привели к успеху. По информации журналиста Джоргджи Гагу, за последние дни «Милан» вновь связался с руководством «Порту» по вопросу перехода Тареми, но «драконы» остаются непреклонными: иранец сможет уйти лишь в том случае, если претенденты решатся выложить за него не менее 30 млн евро.

Мехди Тареми провёл три матча за «Порту» в текущем сезоне, но пока не отмечался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 18 млн евро.