Защитник Марко Пеллегрино стал футболистом «Милана». Итальянский топ-клуб на страницах своего официального сайта сообщил о подписании с 21-летним игроком контракта на пять лет. Ранее Пеллегрино выступал в родной Аргентине за «Атлетико Платенсе».

За «Милан» Пеллегрино будет выступать под номером 31.

Новый сезон Серии А «Милан» начал с гостевой победы над «Болоньей» со счётом 2:0. Авторами голов стали Оливье Жиру и Кристиан Пулишич. Следующий матч «россонери» проведут в субботу, 26 августа, - против «Торино» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.