​Гендузи может усилить клуб Серии А

Полузащитник Маттео Гендузи может продолжить карьеру в Италии. Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, переговоры с окружением игрока ведёт «Лацио». «Марсель» изначально запрашивал за Гендузи 20 миллионов евро. При этом провансальцы готовы отпустить 24-летнего хавбека при поступлении предложения в 15 миллионов евро.

За «Марсель» Гендузи играет с лета 2021 года. За это время полузащитник провёл 102 официальных матча, в которых записал на свой счёт 10 голов и 19 результативных передач на партнёров.

Отметим, что в новом сезоне «Лацио» будет представлять Италию в Лиге чемпионов.