«Милан» ведёт переговоры по аренде форварда «ПСЖ»

«Милан» намерен арендовать нападающего «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике.

21-летний футболист не входит в планы Луиса Энрике на текущий сезон, поэтому клуб рассматривает различные предложения. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, «ПСЖ» ведёт переговоры с «Миланом» по аренде француза. Ожидается, что у «россонери» не будет права выкупа игрока.

Интерес к Уго Экитике проявляли различные представители Английской премьер-лиги, а также «Айнтрахт». Стоимость экс-звезды «Реймса», согласно оценке Transfermarkt, составляет 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Экитике принял участие в одном матче «ПСЖ», проведя на поле восемь минут.