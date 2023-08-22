Бышовец: «Миранчук способствовал качеству и результату «Торино»

Известный тренер Анатолий Бышовец отреагировал на возможное возвращение полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

Ранее сообщалось, что туринский клуб возобновил переговоры с «Аталантой» по 27-летнему российскому полузащитнику. Агент Миранчука заявил, что в течение недели появится новая информация по будущему футболиста.

«Вполне нормально, если Миранчук вернется в «Торино». В этом клубе ему удалось повысить репутацию, его приняла команда, и Алексей способствовал качеству и результату «Торино», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон Миранчук провел в аренде в «Торино». После окончания чемпионата Италии – 2022/23 туринцы хотели выкупить контракт россиянина, однако «Аталанта» запросила за игрока слишком большую сумму (10-12 млн евро).