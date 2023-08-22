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Чемпионат Италии. Серия А

Бышовец: «Миранчук способствовал качеству и результату «Торино»

22 Августа 2023 • 20:17 Комментировать
Милан
...
Торино
26.08 21:45

Известный тренер Анатолий Бышовец отреагировал на возможное возвращение полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

Ранее сообщалось, что туринский клуб возобновил переговоры с «Аталантой» по 27-летнему российскому полузащитнику. Агент Миранчука заявил, что в течение недели появится новая информация по будущему футболиста.

«Вполне нормально, если Миранчук вернется в «Торино». В этом клубе ему удалось повысить репутацию, его приняла команда, и Алексей способствовал качеству и результату «Торино», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон Миранчук провел в аренде в «Торино». После окончания чемпионата Италии – 2022/23 туринцы хотели выкупить контракт россиянина, однако «Аталанта» запросила за игрока слишком большую сумму (10-12 млн евро).

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Анатолий Бышовец Алексей Миранчук
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МИЛАН ТОРИНО
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