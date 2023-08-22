Вейга не договорился о контракте с «Наполи»

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга может не перейти в итальянский «Наполи».

По информации журналиста Маттео Моретто, вопрос, задерживающий сделку с хавбеком, решается между самим футболистом и «Наполи». Сообщается, что проблема связана с согласованием условий личного контракта футболиста. Ранее руководство «Сельты» разрешило Вейге отправиться в Италию в воскресенье или понедельник, однако сейчас он снова тренируется с родным клубом. «Сельта» недовольна возникшей ситуацией и дала «Наполи» два дня на решение проблемы.

Напомним, что «партенопейцы» прежде согласовали переход Вейги за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне 21-летний Вейга провёл за «Сельту» 39 матчей, забив 11 голов при четырёх ассистах.