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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Алексея Миранчука отреагировал на интерес со стороны «Торино»

22 Августа 2023 • 17:36 Комментировать
Фрозиноне
...
Аталанта
26.08 19:30

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем футболиста.

Ранее сообщалось, что «Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по возможном переходу 27-летнего футболиста. Напомним, прошлый сезон Миранчук провел в туринском клубе на правах аренды.

«Прошу пока не разгонять всю истерию по поводу Лёши. У Лёши все будет хорошо, у него действует двухлетний контракт с «Аталантой», — приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».

Агент добавил, что в течение недели должна появиться новая информация, но пока рано о чем-то говорить.

Напомним, Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч первого тура чемпионата Италии, в котором его команда одержала победу над «Сассуоло» со счетом 2:0.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв трансферы футбола - лето 2023
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