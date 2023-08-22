Агент Алексея Миранчука отреагировал на интерес со стороны «Торино»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем футболиста.

Ранее сообщалось, что «Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по возможном переходу 27-летнего футболиста. Напомним, прошлый сезон Миранчук провел в туринском клубе на правах аренды.

«Прошу пока не разгонять всю истерию по поводу Лёши. У Лёши все будет хорошо, у него действует двухлетний контракт с «Аталантой», — приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».

Агент добавил, что в течение недели должна появиться новая информация, но пока рано о чем-то говорить.

Напомним, Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч первого тура чемпионата Италии, в котором его команда одержала победу над «Сассуоло» со счетом 2:0.