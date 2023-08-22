Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сапата переходит из «Аталанты» в «Рому»

22 Августа 2023 • 14:01 Комментировать

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата переходит в другой итальянский клуб. По сообщениям Todofichajes, новым местом работы 32-летнего колумбийца станет «Рома», которую тренирует португалец Жозе Моуринью. Сделка будет официально закрыта в ближайшее время.

Сапата играет за команду из Бергамо с января 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Дуван провел 25 матчей. Южноамериканец забил два гола и отдал две результативные передачи.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта Дуван Сапата трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
16:37 · Италия. Серия Б
​«Сампдория» арендовала форварда «Интера» официально
15:36 · Германия. Бундеслига
Павар подпишет с «Интером» пятилетний контракт
14:01 · Италия. Серия А
Сапата переходит из «Аталанты» в «Рому»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Моуринью забраковал нападающего «Манчестер Юнайтед»
13:35 · Италия. Серия А
​«Торино» работает над возвращением Миранчука
12:57 · Италия. Серия А
«Наполи» и «Сельта» пытаются решить проблему с трансфером Вейги
12:50 · Англия. Премьер-лига
Мойзе Кин может вернуться в АПЛ
12:13 · Италия. Серия А
Испанский клуб хочет купить нападающего «Ювентуса» Кина
12:08 · Германия. Бундеслига
«Унион» хочет закрыть сделку по Бонуччи в течение 48 часов
11:42 · Италия. Серия А
Миранчук хочет вернуться в «Торино», игрок не входит в планы «Аталанты»
10:41 · Германия. Бундеслига
«Интер» запланировал медосмотр для Павара
10:29 · Англия. Премьер-лига
Амрабат остаётся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед», но игрок также интересен топ-клубу из Ла Лиги
10:07 · Германия. Бундеслига
Бонуччи может сменить «Ювентус» на клуб Бундеслиги
09:55 · Италия. Серия А
Погба получит вызов в сборную Франции
09:54 · Италия. Серия А
Пиоли оценил уровень Пулишича
Все новости
Рекомендуем