Сапата переходит из «Аталанты» в «Рому»

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата переходит в другой итальянский клуб. По сообщениям Todofichajes, новым местом работы 32-летнего колумбийца станет «Рома», которую тренирует португалец Жозе Моуринью. Сделка будет официально закрыта в ближайшее время.

Сапата играет за команду из Бергамо с января 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Дуван провел 25 матчей. Южноамериканец забил два гола и отдал две результативные передачи.