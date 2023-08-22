​«Торино» работает над возвращением Миранчука

В сезоне 2022/2023 полузащитник Алексей Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды, после чего вернулся в «Аталанту». Как сообщает TuttoMercatoWeb, в последние часы «быки» возобновили контакты с бергамасками, желая вернуть 27-летнего Миранчука в свои ряды. Отмечается, что туринцы не хотят платить за россиянина 12 миллионов евро (такая сумма выкупа согласовалась раньше), но «чёрно-синие» снижать запросы не хотят. Позиции клубов пока далеки, но переговоры будут продолжаться.

Напомним, что «Аталанта» ранее не включила Миранчука в список футболистов команды, несмотря на действующий контракт.