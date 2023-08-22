Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» и «Сельта» пытаются решить проблему с трансфером Вейги

22 Августа 2023 • 12:57 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
25.08 22:30

«Наполи» и «Сельта» пытаются найти решение проблемы в переговорах по трансферу полузащитника Габри Вейги. Напомним, итальянский клуб ранее согласовал все условия сделки, но затем между командами возникли проблемы.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что клубы в данный момент пытаются решить все разногласия. Вейге пока не дали разрешение на вылет в Италию, поэтому футболист продолжает ждать зелёного света.

Ранее Вейга должен был заменить в «Наполи» полузащитника Пётра Зелиньски, но трансфер поляка в Саудовскую Аравию сорвался. «Партенопеи» несколько дней назад договорились о трансфере Вейги за сумму в районе 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
14:01 · Италия. Серия А
Сапата переходит из «Аталанты» в «Рому»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Моуринью забраковал нападающего «Манчестер Юнайтед»
13:35 · Италия. Серия А
​«Торино» работает над возвращением Миранчука
12:57 · Италия. Серия А
«Наполи» и «Сельта» пытаются решить проблему с трансфером Вейги
12:50 · Англия. Премьер-лига
Мойзе Кин может вернуться в АПЛ
12:13 · Италия. Серия А
Испанский клуб хочет купить нападающего «Ювентуса» Кина
12:08 · Германия. Бундеслига
«Унион» хочет закрыть сделку по Бонуччи в течение 48 часов
11:42 · Италия. Серия А
Миранчук хочет вернуться в «Торино», игрок не входит в планы «Аталанты»
10:41 · Германия. Бундеслига
«Интер» запланировал медосмотр для Павара
10:29 · Англия. Премьер-лига
Амрабат остаётся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед», но игрок также интересен топ-клубу из Ла Лиги
10:07 · Германия. Бундеслига
Бонуччи может сменить «Ювентус» на клуб Бундеслиги
09:55 · Италия. Серия А
Погба получит вызов в сборную Франции
09:54 · Италия. Серия А
Пиоли оценил уровень Пулишича
09:01 · Италия. Серия А
Трансфер Вейги в «Наполи» под угрозой срыва
08:47 · Италия. Серия А
«Милан» близок к трансферу защитника из Аргентины
Все новости
Рекомендуем