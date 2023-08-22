«Наполи» и «Сельта» пытаются решить проблему с трансфером Вейги

«Наполи» и «Сельта» пытаются найти решение проблемы в переговорах по трансферу полузащитника Габри Вейги. Напомним, итальянский клуб ранее согласовал все условия сделки, но затем между командами возникли проблемы.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что клубы в данный момент пытаются решить все разногласия. Вейге пока не дали разрешение на вылет в Италию, поэтому футболист продолжает ждать зелёного света.

Ранее Вейга должен был заменить в «Наполи» полузащитника Пётра Зелиньски, но трансфер поляка в Саудовскую Аравию сорвался. «Партенопеи» несколько дней назад договорились о трансфере Вейги за сумму в районе 30 миллионов евро.