Испанский клуб хочет купить нападающего «Ювентуса» Кина

«Севилья» находится в поиске усиления в атакующую линию. По сообщениям журналистов Todofichajes, в поле зрения андалусийского клуба попал нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин.

«Старая синьора» готова расстаться с игроком. Итальянский гранд рассчитывает выручить с его продажи порядка 30 миллионов евро. При этом руководство «Севильи» рассчитывает приобрести Мойзе за 18 миллионов.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 23-летний форвард провел 28 поединков в чемпионате Италии, отметившись шестью забитыми мячами. В его пассиве пять желтых карточек и одно удаление.