Миранчук хочет вернуться в «Торино», игрок не входит в планы «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. По информации от журналиста Николо Скиры, российский хавбек до конца трансферного окна хотел бы вернуться в «Торино», где провёл прошлый сезон на правах аренды.

Отметим, что Миранчук не вышел на поле в первом туре нового розыгрыша Серии А, где «Аталанта» обыграла «Сассуоло». В конце прошлого сезона «Торино» не смог себе позволить выкуп Миранчука на постоянной основе, но в оставшиеся дни трансферного окна «быки» попробуют заполучить игрока на своих условиях.

Миранчук в прошлом сезоне отметился за «Торино» 4 голами и 5 ассистами в Серии А.