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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли оценил уровень Пулишича

22 Августа 2023 • 09:54 Комментировать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о вингере команды Кристиане Пулишиче.

«Кристиан – талантливый футболист, в этом никогда не было сомнений. Было понятно, что он добавит качества нашей команде. Это универсальный футболист, который способен подменить Леау или выйти под нападающим, когда это понадобится», - передает слова специалиста Football-Italia.

В матче первого тура чемпионата Италии «Милан» одержал победу над «Болоньей» со счетом 2:0. Один из голов забил Пулишич.

В следующем матче «россонери» на своем поле примут «Торино». Встреча пройдет 26 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Кристиан Пулишич
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