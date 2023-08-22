Пиоли оценил уровень Пулишича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о вингере команды Кристиане Пулишиче.

«Кристиан – талантливый футболист, в этом никогда не было сомнений. Было понятно, что он добавит качества нашей команде. Это универсальный футболист, который способен подменить Леау или выйти под нападающим, когда это понадобится», - передает слова специалиста Football-Italia.

В матче первого тура чемпионата Италии «Милан» одержал победу над «Болоньей» со счетом 2:0. Один из голов забил Пулишич.

В следующем матче «россонери» на своем поле примут «Торино». Встреча пройдет 26 августа.