Трансфер Вейги в «Наполи» под угрозой срыва

Переход полузащитника «Сельты» Габриэля Вейги в «Наполи» под угрозой срыва, такая информация появилась в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, в ходе переговорного процесса между сторонами возникли трудности, из-за которых трансфер может не состояться. Ранее в прессе сообщалось, что клубы близки к договоренности по переходу Вейги.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Сельтой» рассчитано до середины 2026 года. В минувшем сезоне Габриэль провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.