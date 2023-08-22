«Милан» близок к трансферу защитника из Аргентины

«Милан» близок к подписанию аргентинского защитника Марко Пеллегрино, права на которого принадлежат «Платенсе». Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, за трансфер 21-летнего футболиста руководство «россонери» заплатит пять миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до середины 2028 года. Сегодня, 22 августа, игрок пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.

Срок действующего соглашения Пеллегрино с нынешним клубом рассчитан до конца 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.