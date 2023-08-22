Пиоли: «В «Милане» скучают по Ибрагимовичу»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался об уходе из команды Златана Ибрагимовича. Звездный швед этим летом объявил о завершении игровой карьеры.

«В команде скучают по Ибре. Он многое сделал для нашей команды, самое главное – Златан помог нам вырасти в плане менталитета. Его уход сказывается, благодаря ему футболисты выросли и многому научились», - передает слова специалиста Football-Italia.

В прошлом сезоне 41-летний бомбардир провел всего четыре матча в рамках чемпионата Италии. Златан записал на свой счет один гол с пенальти.

В первом туре нового розыгрыша Серии А «Милан» победил «Болонью» со счетом 2:0.