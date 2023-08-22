Кьеза назвал цель «Ювентуса» на сезон

Атакующий полузащитник Федерико Кьеза поведал о целях своей команды на предстоящий сезон. В стартовом туре туринский «Ювентус» крупно одолел «Удинезе» со счетом 3:0.

«Наш тренер уже называл цели команды на этот сезон. Мы намерены вернуться в Лигу чемпионов, а дальше будет видно», - передает слова футболиста Football-Italia.

В следующем поединке чемпионата Италии подопечные Массимилиано Аллегри на своем поле встретятся с «Болоньей». Матч второго тура Серии А состоится в воскресенье, 27 августа, на стадионе в Турине.

Добавим, что в нынешнем сезоне «старая синьора» не сыграет в еврокубках.