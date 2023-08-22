Пиоли высказался о победном старте «Милана» в Серии А

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Болоньей» (2:0) в матче стартового тура чемпионата Италии.

«Команде еще нужно много работать, чтобы обрести необходимый баланс. Мы провели всего четыре товарищеские встречи, а это была первая официальная игра в сезоне. Думаю, «Милан» на правильном пути. Мне дали тех игроков, которых я хотел. Новички уже привыкают к нашему стилю игры, старожилы им активно помогают», - цитирует тренера издание Football-Italia.

В следующем поединке «россонери» на домашнем стадионе примут «Торино». Встреча состоится 26 августа на «Сан-Сиро».