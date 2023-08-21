Быстрые голы позволили «Милану» одолеть «Болонью»

«Милан» начинал сезон гостевым матчем против «Болоньи», и на второй минуте «россонери» могли пропустить, когда Хараламбос Ликояннис зарядил в перекладину. А вот «Милан» свой шанс использовал, Оливье Жиру с угла вратарской был беспощаден. На 21-й минуте гости снова отличились, Жиру здорово отыграл на Кристиана Пулишича, и тот запустил мяч под левую штангу. Француз снова расстреливал ворота, но здесь голкипер чудом среагировал. После перерыва Майк Меньян несколько раз реально выручил фаворита, а на последней минуте Рафаэл Леау из пределов штрафной попал в каркас ворот. В итоге 2:0.
Протокол игры
|11'Жиру Оливье (0:1)
|21'Пулишич Кристиан (0:2)
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Ликояннис Хараламбос87' (Ван Хойдонк Сидней (87') •Моро Никола46' (Орсолини Риккардо (46') •Домингес Николас73' (Эль Аззоузи Уссама (73') •Эбишер Мишель• 30'Фергюсон Льюис87' (Урбаньски Кацпер (87') •Ндой Дан•Зиркзее Джошуа 77'87' (Корацца Томмазо (87')
Меньян Майк•Калабрия Давиде73' (Побега Томмазо (73') •Тиав Малик88' (Кьяер Симон (88') •Томори Фикайо•Эрнандес Тео• 51'Лофтус-Чик Рубен73' (Окафор Ноа (73') •Крунич Раде• 76'Рейндерс Тиджани•Пулишич Кристиан73' (Чуквезе Саму (73') •Жиру Оливье73' (Калюлю Пьер (73') •Леау Рафаэл
21 августа. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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