Быстрые голы позволили «Милану» одолеть «Болонью»

«Милан» начинал сезон гостевым матчем против «Болоньи», и на второй минуте «россонери» могли пропустить, когда Хараламбос Ликояннис зарядил в перекладину. А вот «Милан» свой шанс использовал, Оливье Жиру с угла вратарской был беспощаден. На 21-й минуте гости снова отличились, Жиру здорово отыграл на Кристиана Пулишича, и тот запустил мяч под левую штангу. Француз снова расстреливал ворота, но здесь голкипер чудом среагировал. После перерыва Майк Меньян несколько раз реально выручил фаворита, а на последней минуте Рафаэл Леау из пределов штрафной попал в каркас ворот. В итоге 2:0.