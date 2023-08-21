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Чемпионат Италии. Серия А

Быстрые голы позволили «Милану» одолеть «Болонью»

21 Августа 2023 • 23:45 Комментировать
Болонья
0:2
Милан
окончен

«Милан» начинал сезон гостевым матчем против «Болоньи», и на второй минуте «россонери» могли пропустить, когда Хараламбос Ликояннис зарядил в перекладину. А вот «Милан» свой шанс использовал, Оливье Жиру с угла вратарской был беспощаден. На 21-й минуте гости снова отличились, Жиру здорово отыграл на Кристиана Пулишича, и тот запустил мяч под левую штангу. Француз снова расстреливал ворота, но здесь голкипер чудом среагировал. После перерыва Майк Меньян несколько раз реально выручил фаворита, а на последней минуте Рафаэл Леау из пределов штрафной попал в каркас ворот. В итоге 2:0.

Протокол игры  
Болонья0:2Милан
  11'Жиру Оливье (0:1)
  21'Пулишич Кристиан (0:2)
Скорупски ЛукашПош ШтефанБёкема СэмЛукуми ДжонЛикояннис Хараламбос 87' (Ван Хойдонк Сидней ( 87') Моро Никола 46' (Орсолини Риккардо ( 46') Домингес Николас 73' (Эль Аззоузи Уссама ( 73') Эбишер Мишель  30'Фергюсон Льюис 87' (Урбаньски Кацпер ( 87') Ндой ДанЗиркзее Джошуа  77' 87' (Корацца Томмазо ( 87')
Запасные: Баньолини НиколаФаббиан ДжованниХоакин СосаБонифаци КевинРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
Меньян МайкКалабрия Давиде 73' (Побега Томмазо ( 73') Тиав Малик 88' (Кьяер Симон ( 88') Томори ФикайоЭрнандес Тео  51'Лофтус-Чик Рубен 73' (Окафор Ноа ( 73') Крунич Раде  76'Рейндерс ТиджаниПулишич Кристиан 73' (Чуквезе Саму ( 73') Жиру Оливье 73' (Калюлю Пьер ( 73') Леау Рафаэл
Запасные: Спортьелло МаркоКоломбо ЛоренцоАдли ЯсинРомеро ЛукаМиранте АнтониоФлоренци АлессандроДзероли КевинБартезаги Давиде
21 августа. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Болонья Милан
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