«Торино» с «Кальяри» провели матч без моментов и голов

«Торино» и «Кальяри» провели матч первого тура Серии А. Шансы соперников на успех были примерно равными - практически никакими, за 90 минут было нанесено всего по два удара в створ. Возможно, жара сказалась на активности команд, но они всё же в итоге предпочли сыграть без ненужного риска и набрать по очку - 0:0. Отметим, что в составе «Торино» не было Алексея Миранчука, он вернулся в расположение «Аталанты».