«Торино» с «Кальяри» провели матч без моментов и голов

«Торино» и «Кальяри» провели матч первого тура Серии А. Шансы соперников на успех были примерно равными - практически никакими, за 90 минут было нанесено всего по два удара в створ. Возможно, жара сказалась на активности команд, но они всё же в итоге предпочли сыграть без ненужного риска и набрать по очку - 0:0. Отметим, что в составе «Торино» не было Алексея Миранчука, он вернулся в расположение «Аталанты».
Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро• 36'Родригес Рикардо75' (Зима Давид (75') •Белланова Рауль•Войвода Мергим•Риччи Самуэле68' (Линетти Кароль (68') •Илич Иван•Влашич Никола68' (Пеллегри Пьетро (68') •Карамо Янн46' (Радоньич Неманья (46') •Санабрия Антонио87' (Верди Симоне (87')
Радунович Борис•Дзаппа Габриэле•Доссена Альберто•Гольданига Эдоардо46' (Ди Пардо Алессандро (46') •Оберт Адам87' (Дейола Алессандро (87') •Нандес Найтан72' (Паволетти Леонардо (72') •Сулемана Ибрахим•Макумбу Антуан•Дентелло Пауло•Ористанио Гаэтано62' (Шомуродов Элдор (62') •Лувумбо Зито62' (Янкто Якуб (62')
21 августа. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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