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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» с «Кальяри» провели матч без моментов и голов

21 Августа 2023 • 21:29 Комментировать
Торино
0:0
Кальяри
окончен

«Торино» и «Кальяри» провели матч первого тура Серии А. Шансы соперников на успех были примерно равными - практически никакими, за 90 минут было нанесено всего по два удара в створ. Возможно, жара сказалась на активности команд, но они всё же в итоге предпочли сыграть без ненужного риска и набрать по очку - 0:0. Отметим, что в составе «Торино» не было Алексея Миранчука, он вернулся в расположение «Аталанты».

Протокол игры  
Торино0:0Кальяри
Милинкович-Савич ВаняШуурс ПеррБуонджорно Алессандро  36'Родригес Рикардо 75' (Зима Давид ( 75') Белланова РаульВойвода МергимРиччи Самуэле 68' (Линетти Кароль ( 68') Илич ИванВлашич Никола 68' (Пеллегри Пьетро ( 68') Карамо Янн 46' (Радоньич Неманья ( 46') Санабрия Антонио 87' (Верди Симоне ( 87')
Запасные: Илкхан ЭмирханГинейтис ГвидасДембеле АлиБайейе БрайанДжемелло ЛукаТамез АдриенПопа МихайAnge N'Guessan
Радунович БорисДзаппа ГабриэлеДоссена АльбертоГольданига Эдоардо 46' (Ди Пардо Алессандро ( 46') Оберт Адам 87' (Дейола Алессандро ( 87') Нандес Найтан 72' (Паволетти Леонардо ( 72') Сулемана ИбрахимМакумбу АнтуанДентелло ПаулоОристанио Гаэтано 62' (Шомуродов Элдор ( 62') Лувумбо Зито 62' (Янкто Якуб ( 62')
Запасные: Ауджелло ТоммазоКурфалидис ХристосВиола НиколасАрести СимонеПрати МаттеоСкуффет СимонеКапрадосси Элио
21 августа. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Сегодня, 21 Августа
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