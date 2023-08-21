​«Милан» назвал состав на первый матч сезона

В понедельник вечером «Милан» проведёт гостевой матч против «Болоньи» в рамках первого тура чемпионата Италии. Рулевой «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Меньян, Калабрия, Тиав, Томори, Тео Эрнандес, Лофтус-Чик, Крунич, Рейндерс, Пулишич, Леау, Жиру.

Матч между «Болоньей» и «Миланом» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в последних 15 матчах Серии А против «Болоньи» «Милан» одержал 12 побед при 3 ничьих.