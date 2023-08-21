Экс-полузащитник туринского «Ювентуса» Стефано Стураро стал игроком стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк». О переходе 30-летнего игрока официально сообщает пресс-служба его новой команды.

Стураро является воспитанником «Дженоа», в 2014 году за более чем 10 млн евро он перебрался из родного клуба в «Ювентус». В стане «бьянконери» Стураро провёл пять лет, за это время дважды уходил в аренду.

Летом 2019 года Стураро официально вернулся в «Дженоа». Покинул клуб летом 2023 года свободным агентом.

Transfermarkt оценивает новичка стамбульского клуба всего в 1,5 млн евро.