Маротта подтвердил, что Алексис Санчес может вернуться в «Интер»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что нападающий Алексис Санчес в ближайшее время может вернуться в команду. Чилиец сейчас находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Марсель».

«Алексис чётко дал нам понять, что хочет вернуться в «Интер». Это правда», – цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Санчес покинул «Интер» прошлым летом. Руководство «нерадзурри» хотело избавиться от чилийца, но сейчас футболист может вернуться в клуб при условии значительного сокращения зарплаты.

Алексис в прошлом сезоне записал на свой актив 14 голов и 3 ассиста в чемпионате Франции.