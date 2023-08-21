«Болонья» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В рамках первого тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Болонья - Милан
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Протокол игры
|11'Жиру Оливье (0:1)
|21'Пулишич Кристиан (0:2)
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Ликояннис Хараламбос•Моро Никола•Домингес Николас•Эбишер Мишель• 30'Фергюсон Льюис•Ндой Дан•Зиркзее Джошуа
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Тиав Малик•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Лофтус-Чик Рубен•Крунич Раде•Рейндерс Тиджани•Пулишич Кристиан•Жиру Оливье•Леау Рафаэл
21 августа. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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