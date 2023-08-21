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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

21 Августа 2023 • 21:15 Комментировать
Болонья
0:2
Милан
1 4.20 X 3.65 2 1.95
перерыв

В рамках первого тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Милан».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Болонья - Милан

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Болонья0:2Милан
 11'Жиру Оливье (0:1)
 21'Пулишич Кристиан (0:2)
Скорупски ЛукашПош ШтефанБёкема СэмЛукуми ДжонЛикояннис ХараламбосМоро НиколаДомингес НиколасЭбишер Мишель  30'Фергюсон ЛьюисНдой ДанЗиркзее Джошуа
Запасные: Урбаньски КацперКорацца ТоммазоБаньолини НиколаФаббиан ДжованниХоакин СосаЭль Аззоузи УссамаОрсолини РиккардоБонифаци КевинВан Хойдонк СиднейРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
Меньян МайкКалабрия ДавидеТиав МаликТомори ФикайоЭрнандес ТеоЛофтус-Чик РубенКрунич РадеРейндерс ТиджаниПулишич КристианЖиру ОливьеЛеау Рафаэл
Запасные: Спортьелло МаркоКоломбо ЛоренцоОкафор НоаКьяер СимонПобега ТоммазоАдли ЯсинКалюлю ПьерРомеро ЛукаМиранте АнтониоФлоренци АлессандроДзероли КевинБартезаги ДавидеЧуквезе Саму
21 августа. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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БОЛОНЬЯ МИЛАН
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