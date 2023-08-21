Аллегри: «Кьеза забьёт в этом сезоне 14-16 голов»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о перспективах вингера команды Федерико Кьезы в нынешнем сезоне.

«Я вижу Федерико в нападении. Кьеза слишком изолирован на фланге, поэтому он отлично смотрелся в паре с Душаном Влаховичем. Они оба прогрессируют. Думаю, Федерико по силам забить в этом сезоне 14-16 мячей», - передает слова специалиста DAZN.

В первом туре чемпионата Италии «Ювентус» одержал крупную победу над «Удинезе» со счетом 3:0. Следующий поединок «старая синьора» проведет против «Болоньи». Встреча состоится 27 августа на стадионе в Турине.