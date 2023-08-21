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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» объявил о трансфере нападающего официально

21 Августа 2023 • 08:48 Комментировать

Нападающий «Бари» Валид Хеддира сменил команду. 25-летнего игрока подписал действующий чемпион Италии – «Наполи». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

При этом новичок не будет выступать за неаполитанцев в этом сезоне. Клуб отправит его в аренду во «Фрозиноне».

Марокканец в прошлом сезоне провел за «Бари» в Серии С 35 поединков. Валид записал на свой счет 17 забитых мячей и пять голевых передач.

Хеддира выступал за сборную Марокко на чемпионате мира – 2022. В общей сложности он провел за национальную команду шесть поединков. Его трансферная стоимость составляет 7,5 миллиона евро.

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