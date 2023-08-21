Аллегри рассказал, что нужно улучшить в игре «Ювентуса»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с журналистами после матча первого тура чемпионата Италии против «Удинезе». «Старая синьора» одержала крупную победу со счетом 3:0.

«Я увидел пару моментов, которые нам нужно улучшить. Во второй половине команде необходимо больше двигаться и контролировать мяч. Кроме того, если мы допускаем ошибки, то должны лучше защищаться у своих ворот. Хорошо, когда ты выигрываешь 3:0, но в противном случае соперник может серьезно усложнить жизнь», - цитирует тренера Football-Italia.

Следующий матч «Ювентус» сыграет с «Болоньей» на своем поле.