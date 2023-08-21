Дибала объяснил, почему не переехал в Саудовскую Аравию

Нападающий сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибала ответил на вопрос, почему он не захотел продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

«Меня все устраивает в Риме, поэтому я отказался от этого предложения. Ко мне в «Роме» очень хорошо относятся. Мы были очень близки к своей цели, но у нас остался горько-сладкий привкус. Я ощущаю себя сейчас комфортно во всех направлениях», - цитирует 29-летнего форварда Calciomercato.

Дибала присоединился к «Роме» в 2022 году, перейдя из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента. Его контракт с «волками» рассчитан до середины 2025 года.