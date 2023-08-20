«Аталанта» вырвала победу в матче с «Сассуоло»

«Сассуоло» и «Аталанта» провели матч первого тура Серии А. Игра получилась более-менее равной, весьма корректной (никаких предупреждений), но всё же большая нацеленность гостей на атаку принесла им успех. Хозяева могли повести сразу после перерыва, но Арман Льоренте сотряс перекладину. Так же завершилась атака с ударом Шарля де Кетеларе. Новичок бергамасков в итоге стал героем матча на 84-й минуте, здорово пробив головой после навеса Маттео Руджери. В компенсированное время точку поставил Надир Цортеа - 2:0.

Полузащитник Алексей Миранчук не попал в заявку на матч, более того, его нет в заявке на сезон.