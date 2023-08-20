«Аталанта» вырвала победу в матче с «Сассуоло»

«Сассуоло» и «Аталанта» провели матч первого тура Серии А. Игра получилась более-менее равной, весьма корректной (никаких предупреждений), но всё же большая нацеленность гостей на атаку принесла им успех. Хозяева могли повести сразу после перерыва, но Арман Льоренте сотряс перекладину. Так же завершилась атака с ударом Шарля де Кетеларе. Новичок бергамасков в итоге стал героем матча на 84-й минуте, здорово пробив головой после навеса Маттео Руджери. В компенсированное время точку поставил Надир Цортеа - 2:0.
Полузащитник Алексей Миранчук не попал в заявку на матч, более того, его нет в заявке на сезон.
Протокол игры
|84'Де Кетеларе Шарль (0:1)
|90'Цортеа Надир (0:2)
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Вити Маттиа78' (Вольпато Кристиан (78') •Винья Матиас46' (Миссори Филиппо (46') •Лопес Максим•Энрике Матеус•Дефрель Грегоре78' (Миранда Кевин (78') •Байрами Недим62' (Торстведт Кристиан (62') •Лорьенте Арман•Пинамонти Андреа85' (Мулаттьери Самуэле (85')
Муссо Хуан•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио•Колашинац Сеад•Дзаппакоста Давиде73' (Цортеа Надир (73') •Руджери Маттео•Де Рон Мартен•Копмейнерс Тëн87' (Адопо Ндари (87') •Пашалич Марио46' (Эдерсон Хонорато (46') •Лукман Адемола62' (Скамакка Джанлука (62') •Сапата Дуван46' (Де Кетеларе Шарль (46')
20 августа. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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