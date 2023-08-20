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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» вырвала победу в матче с «Сассуоло»

20 Августа 2023 • 21:31 Комментировать
Сассуоло
0:2
Аталанта
окончен

«Сассуоло» и «Аталанта» провели матч первого тура Серии А. Игра получилась более-менее равной, весьма корректной (никаких предупреждений), но всё же большая нацеленность гостей на атаку принесла им успех. Хозяева могли повести сразу после перерыва, но Арман Льоренте сотряс перекладину. Так же завершилась атака с ударом Шарля де Кетеларе. Новичок бергамасков в итоге стал героем матча на 84-й минуте, здорово пробив головой после навеса Маттео Руджери. В компенсированное время точку поставил Надир Цортеа - 2:0.

Полузащитник Алексей Миранчук не попал в заявку на матч, более того, его нет в заявке на сезон.

Протокол игры  
Сассуоло0:2Аталанта
  84'Де Кетеларе Шарль (0:1)
  90'Цортеа Надир (0:2)
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинВити Маттиа 78' (Вольпато Кристиан ( 78') Винья Матиас 46' (Миссори Филиппо ( 46') Лопес МаксимЭнрике МатеусДефрель Грегоре 78' (Миранда Кевин ( 78') Байрами Недим 62' (Торстведт Кристиан ( 62') Лорьенте АрманПинамонти Андреа 85' (Мулаттьери Самуэле ( 85')
Запасные: Пеголо ДжанлукаБолока ДаниэльСейде Эмиль КонрадсенЛипани ЛукаПас ЙеферсонКраньо Алессио
Муссо ХуанДжимсити БератСкальвини ДжорджиоКолашинац СеадДзаппакоста Давиде 73' (Цортеа Надир ( 73') Руджери МаттеоДе Рон МартенКопмейнерс Тëн 87' (Адопо Ндари ( 87') Пашалич Марио 46' (Эдерсон Хонорато ( 46') Лукман Адемола 62' (Скамакка Джанлука ( 62') Сапата Дуван 46' (Де Кетеларе Шарль ( 46')
Запасные: Толой РафаэлБаккер МитчелКарнесекки МаркоОколи МемеМуриэль ЛуисРосси Франческо
20 августа. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Аталанта Сассуоло
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