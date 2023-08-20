Журналист из Флоренции Стефано Паолино в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Не думаю, что у Кокорина есть будущее в «Фиорентине». То, что он забил в товарищеских играх ни о чём не говорит. «Фиорентина» рассчитывает продать его и надеется получить за него хоть что-то. Получается, сейчас Кокорин четвёртый нападающий команды после Нзолы, Йовича и Бельтрана, за которого заплатили большие деньги и очень в него верят. Показательно, что вчера именно Бельтран заменил Нзолу. Если Кокорина не удастся продать, его могут снова отдать в аренду до истечения контракта следующим летом», — сказал Паолино.

Напомним, прошлый сезон 32-летний Кокорин провёл на правах аренды в «Арисе» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. За команду из Лимасола россиянин провёл 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.