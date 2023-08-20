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Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян оценил полузащиту «Интера»

20 Августа 2023 • 08:49 Комментировать

Армянский хавбек Генрих Мхитарян, выступающий в составе миланского «Интера», пообщался с журналистами после поединка первого тура Серии А против «Монцы» (2:0).

«У нас очень сильная команда, мы будем доказывать это на футбольном поле. «Интер» обладает отличной средней линией, за нас играют Чалханоглу, Фраттези, Барелла. Каждый из них заслуживает быть в стартовом составе. Уверен, что тренерский штаб для каждого найдет место. Они все заслуженно находятся в команде», - передает слова Генриха инсайдер Джанлука ди Марцио.

Следующий матч «нерадзурри» проведут против «Кальяри» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
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