Маццарри может сменить уволенного Черчесова в «Ференцвароше»

Итальянский специалист Вальтер Маццарри внезапно для себя получил выбор из двух интересных для него предложений. Во-первых, на его услуги претендует мексиканская сборная по футболу. А вот второй вариант - европейский, он позволит Маццарри остаться поближе к своему дому.

Речь идет о венгерском «Ференцвароше», который все еще не назначил нового тренера после расставания со Станиславом Черчесовым. И сейчас бывший наставник миланского «Интера» и «Наполи» выбирает.

Напомним, что Вальтеру Маццарри сейчас 61 год, в своей карьере он выиграл лишь один трофей - Кубок Италии в сезоне 2011/2012.