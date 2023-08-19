«Фиорентина» поиздевалась над обороной «Дженоа», Кокорин остался в запасе

«Дженоа» провёл первый матч после возвращения в Серию А и удивил слабой игрой на своём поле. Генуэзцы умудрились нанести лишь один удар по воротам «Фиорентины», и тот при счете 0:4. Уже в дебюте Кристиано Бираги открыл счет, а Джакомо Бонавентура на 11-й минуте поразил фактически пустые ворота. Николас Гонсалес отличился до перерыва после подачи углового. Роландо Мандрагора также метко пробил, выиграв воздух. Лишь после этого Давиде Бираски забил гол престижа. Тренер «фиалок» начал делать замены в конце, но Александру Кокорину, попавшему в заявку, не позволил себя проявить.