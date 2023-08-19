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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» поиздевалась над обороной «Дженоа», Кокорин остался в запасе

19 Августа 2023 • 23:44 Комментировать
Дженоа
1:4
Фиорентина
окончен

«Дженоа» провёл первый матч после возвращения в Серию А и удивил слабой игрой на своём поле. Генуэзцы умудрились нанести лишь один удар по воротам «Фиорентины», и тот при счете 0:4. Уже в дебюте Кристиано Бираги открыл счет, а Джакомо Бонавентура на 11-й минуте поразил фактически пустые ворота. Николас Гонсалес отличился до перерыва после подачи углового. Роландо Мандрагора также метко пробил, выиграв воздух. Лишь после этого Давиде Бираски забил гол престижа. Тренер «фиалок» начал делать замены в конце, но Александру Кокорину, попавшему в заявку, не позволил себя проявить.

Протокол игры  
Дженоа1:4Фиорентина
  5'Бираги Кристиано (0:1)
  11'Бонавентура Джакомо (0:2)
  40'Гонсалес Николас (0:3)
  56'Мандрагора Роландо (0:4)
(1:4) Бираски Давиде58'  
Мартинес ХосепБираски ДавидеБани Маттиа  80'Дрэгушин РадуХефти Сильван 60' (Васкес Хоан ( 60') Френдруп МортенБадель Милан 59' (Ягелло Филип ( 59') Торсби МортенАарон Мартин 59' (Экубан Калеб ( 59') Ретеги Матео  21'Гудмундссон Альберт
Запасные: Араму МаттиаЛеали НиколаПушкаш ГеоргеСоммарива ДаниэлеКода МассимоДе Винтер Кони
Терраччиано ПьетроКайоде Майкл 82' (Додо Домилсон ( 82') Миленкович Никола  87'Раньери ЛукаБираги Кристиано  22'Мело АртурМандрагора Роландо 82' (Бельтран Лукас ( 82') Гонсалес Николас 72' (Соттиль Рикардо ( 72') Бонавентура Джакомо  34' 88' (Инфантино Джино ( 88') Брекало ЙосипНзола М'Бала 82' (Дункан Альфред ( 82')
Запасные: Кокорин АлександрМартинелли ТоммазоКомуццо ПьетроМартинес Лукас IIКристенсен ОливерЙович ЛукаАмрабат СофьянПаризи ФабьяноСабири Абдельхамид
19 августа. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Фиорентина Александр Кокорин
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