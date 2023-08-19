«Фиорентина» поиздевалась над обороной «Дженоа», Кокорин остался в запасе

«Дженоа» провёл первый матч после возвращения в Серию А и удивил слабой игрой на своём поле. Генуэзцы умудрились нанести лишь один удар по воротам «Фиорентины», и тот при счете 0:4. Уже в дебюте Кристиано Бираги открыл счет, а Джакомо Бонавентура на 11-й минуте поразил фактически пустые ворота. Николас Гонсалес отличился до перерыва после подачи углового. Роландо Мандрагора также метко пробил, выиграв воздух. Лишь после этого Давиде Бираски забил гол престижа. Тренер «фиалок» начал делать замены в конце, но Александру Кокорину, попавшему в заявку, не позволил себя проявить.
Протокол игры
|5'Бираги Кристиано (0:1)
|11'Бонавентура Джакомо (0:2)
|40'Гонсалес Николас (0:3)
|56'Мандрагора Роландо (0:4)
|(1:4) Бираски Давиде58'
Мартинес Хосеп•Бираски Давиде•Бани Маттиа• 80'Дрэгушин Раду•Хефти Сильван60' (Васкес Хоан (60') •Френдруп Мортен•Бадель Милан59' (Ягелло Филип (59') •Торсби Мортен•Аарон Мартин59' (Экубан Калеб (59') •Ретеги Матео• 21'Гудмундссон Альберт
Терраччиано Пьетро•Кайоде Майкл82' (Додо Домилсон (82') •Миленкович Никола• 87'Раньери Лука•Бираги Кристиано• 22'Мело Артур•Мандрагора Роландо82' (Бельтран Лукас (82') •Гонсалес Николас72' (Соттиль Рикардо (72') •Бонавентура Джакомо 34'88' (Инфантино Джино (88') •Брекало Йосип•Нзола М'Бала82' (Дункан Альфред (82')
19 августа. Стадион "Луиджи Феррарис".
Бан пользователя