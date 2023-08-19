Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу может перейти в «Аль-Ахли».

Этим летом «нерадзурри» уже отпустили в Саудовскую Аравию другого хавбека – Марсело Брозовича, который перебрался в «Аль-Наср». По сведениям L'Equipe, теперь примеру хорвата, вероятно, последует Чалханоглу, заинтересовавший «Аль-Ахли». Ранее клуб из города Джидда был связан с Петром Зелиньски, однако тот, похоже, всё же продлит контракт с «Наполи».

Хакан Чалханоглу совсем недавно поставил подпись под новым контрактом с «Интером», рассчитанным до 2027 года. Трансферная стоимость 29-летнего турецкого игрока оценивается экспертами Transfermarkt в 40 млн евро.