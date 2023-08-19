Руди Гарсия: «Мне пришлось предъявить претензии Осимхену в перерыве»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия рассказал, чем его не устроила игра Виктора Осимхена в матче с «Фрозиноне».

Действующие чемпионы начали новый розыгрыш Серии А с победы (3:1), а нигерийский форвард оформил дубль, однако наставника неаполитанцев не полностью устроила игра звезды.

«Он забил два гола, был превосходен в атаке, и тут я не могу сказать о нём ничего плохого. Но мне не совсем нравилось, как он действует при обороне, и я сказал ему об этом в перерыве. Считаю, что раньше он интенсивнее прессинговал и защищался», – поведал в послематчевом интервью DAZN Гарсия.

Виктор Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне с 26 забитыми мячами в 32 матчах.