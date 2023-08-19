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Руди Гарсия: «Мне пришлось предъявить претензии Осимхену в перерыве»

19 Августа 2023 • 22:56 Комментировать
Фрозиноне
1:3
Наполи
окончен

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия рассказал, чем его не устроила игра Виктора Осимхена в матче с «Фрозиноне».

Действующие чемпионы начали новый розыгрыш Серии А с победы (3:1), а нигерийский форвард оформил дубль, однако наставника неаполитанцев не полностью устроила игра звезды.

«Он забил два гола, был превосходен в атаке, и тут я не могу сказать о нём ничего плохого. Но мне не совсем нравилось, как он действует при обороне, и я сказал ему об этом в перерыве. Считаю, что раньше он интенсивнее прессинговал и защищался», – поведал в послематчевом интервью DAZN Гарсия.

Виктор Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне с 26 забитыми мячами в 32 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия Фрозиноне Виктор Осимхен
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