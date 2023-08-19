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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен ответил на вопрос о своём будущем в «Наполи»

19 Августа 2023 • 22:31 Комментировать
Фрозиноне
1:3
Наполи
окончен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился мыслями о дальнейшем пребывании в клубе.

Действующие чемпионы Италии начали защиту титула с выездной победы над «Фрозиноне» (3:1), а Осимхен, ставший лучшим бомбардиром Серии А в прошедшем розыгрыше, отметился дублем.

После завершения матча форвард рассказал, что думает о своём будущем: «Было много слухов, с этим не поспоришь. Всё решает президент клуба. Мы по-прежнему ведём переговоры о новом контракте, так что посмотрим, чем всё завершится. Факт в том, что сейчас я выступаю за «Наполи», и это важнее всего. Я отдаю сердце и душу за успехи команды, как и прежде. Посмотрим, что будет дальше», – заявил в интервью DAZN Осимхен.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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