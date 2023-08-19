«Наполи» одержал волевую победу в матче с новичками

«Наполи» начал защиту чемпионского титула выездным матчем против «Фрозиноне». Йенс Каюсте уже на пятой минуте сфолил в своей штрафной, и новички повели в счете. Лучшая команда Серии А отыгралась в середине первого тайма - голкипер парировал удар Джакомо Распадори, но не добивание Маттео Политано. Распадори вскоре добился своего, но ВАР отменил его гол - вне игры. А вот Виктор Осимхен забил по правилам. Абдау Харрауи мог оформить дубль, но со штрафного пробил в штангу. Только на 79-й минуте всё окончательно встало на свои места, Осимхен оформил дубль - 3:1.