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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» одержал волевую победу в матче с новичками

19 Августа 2023 • 21:28 Комментировать
Фрозиноне
1:3
Наполи
окончен

«Наполи» начал защиту чемпионского титула выездным матчем против «Фрозиноне». Йенс Каюсте уже на пятой минуте сфолил в своей штрафной, и новички повели в счете. Лучшая команда Серии А отыгралась в середине первого тайма - голкипер парировал удар Джакомо Распадори, но не добивание Маттео Политано. Распадори вскоре добился своего, но ВАР отменил его гол - вне игры. А вот Виктор Осимхен забил по правилам. Абдау Харрауи мог оформить дубль, но со штрафного пробил в штангу. Только на 79-й минуте всё окончательно встало на свои места, Осимхен оформил дубль - 3:1.

Протокол игры  
Фрозиноне1:3Наполи
(1:0) Харрауи Абдау7'  
  24'Политано Маттео (1:1)
  42'Осимхен Виктор (1:2)
  79'Осимхен Виктор (1:3)
Турати СтефаноОйоно Энтони  12'Монтеризи ИлариоРоманьоли СимонеМарчицца РиккардоДжелли Франческо  83'Маццители Лука  45' 76' (Брешанини Марко ( 76') Харрауи Абдау 86' (Барренечеа Энцо ( 86') Баэс Хайме 76' (Канотто Луиджи ( 76') Чуни Марвин 67' (Боррелли Дженнаро ( 67') Касо Джузеппе 67' (Квернадзе Гкоргий ( 67')
Запасные: Черофолини МикелеБидуи СофьянГарритано ЛукаПальмизани ЛоренцоХауди ХамзаКаменсек Паник МатяжDaniel MacejШиминьски Пшемыслав
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан ЖезусОливера Матиас  40' 76' (Руй Мариу ( 76') Каюсте Йенс  27' 46' (Замбо-Ангисса Андре-Франк ( 46') Лоботка Станислав  13' 90' (Эстигор Лео ( 90') Зелиньски ПётрПолитано Маттео 77' (Элмас Эльиф ( 77') Осимхен Виктор 81' (Симеоне Джованни ( 81') Распадори Джакомо
Запасные: Зедадка КаримГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаЛосано ИрвингНатанДзербин АлессиоДзаноли АлессандроLorenzo Russo
19 августа. Стадион "Бенито Стирпе".

 

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