«Наполи» одержал волевую победу в матче с новичками

«Наполи» начал защиту чемпионского титула выездным матчем против «Фрозиноне». Йенс Каюсте уже на пятой минуте сфолил в своей штрафной, и новички повели в счете. Лучшая команда Серии А отыгралась в середине первого тайма - голкипер парировал удар Джакомо Распадори, но не добивание Маттео Политано. Распадори вскоре добился своего, но ВАР отменил его гол - вне игры. А вот Виктор Осимхен забил по правилам. Абдау Харрауи мог оформить дубль, но со штрафного пробил в штангу. Только на 79-й минуте всё окончательно встало на свои места, Осимхен оформил дубль - 3:1.
Протокол игры
|(1:0) Харрауи Абдау7'
|24'Политано Маттео (1:1)
|42'Осимхен Виктор (1:2)
|79'Осимхен Виктор (1:3)
Турати Стефано•Ойоно Энтони• 12'Монтеризи Иларио•Романьоли Симоне•Марчицца Риккардо•Джелли Франческо• 83'Маццители Лука 45'76' (Брешанини Марко (76') •Харрауи Абдау86' (Барренечеа Энцо (86') •Баэс Хайме76' (Канотто Луиджи (76') •Чуни Марвин67' (Боррелли Дженнаро (67') •Касо Джузеппе67' (Квернадзе Гкоргий (67')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Оливера Матиас 40'76' (Руй Мариу (76') •Каюсте Йенс 27'46' (Замбо-Ангисса Андре-Франк (46') •Лоботка Станислав 13'90' (Эстигор Лео (90') •Зелиньски Пётр•Политано Маттео77' (Элмас Эльиф (77') •Осимхен Виктор81' (Симеоне Джованни (81') •Распадори Джакомо
19 августа. Стадион "Бенито Стирпе".
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