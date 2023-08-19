Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч 1-го тура Серии А

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в основной состав команды на матч с «Дженоа».

Встреча первого тура нового сезона чемпионата Италии «Дженоа» - «Фиорентина» состоится сегодня, 19 августа. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 21:45 по московскому времени.

Стоит отметить, что 32-летний Кокорин попал в заявку и начнет поединок на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет продать российского футболиста в текущее трансферное окно.

Контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.